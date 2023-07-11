Украинское вино покупают в Японии и Скандинавии: в Кабмине назвали невероятную причину

Николай Сольский рассказал о хороших результатах наших виноделов

Украинское виноделие по результатам 2022 года продемонстрировало положительную динамику, и год в общих цифрах стал успешным для отрасли.

Об этом министр агрополитики Николай Сольский рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"Первое, это количество потребления украинцами нашего вина на одного человека — оно выросло, то есть динамика пошла в правильную сторону. Второе, это рынки, которые мы открыли. Мы никогда так не экспортировали в Японию, Скандинавию. А сейчас эти страны покупают наше вино по подписке", — сообщил Николай Сольский.

Он отмечает, что причина роста популярности украинского вина – повышение его качества.

"Достоинство нашего вина — то, о чем мы говорили 5-7 лет назад, но никто не верил, что мы сможем производить вино высокого качества. Это оказалось абсолютной правдой даже для украинцев — показатели потребления украинского вина увеличились", — пояснил министр агрополитики.

Больше о ситуации в аграрном секторе и касающихся его отраслях переработки читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Каховскую ГЭС после Победы надо отстроить, — министр Сольский об угрозе для юга, запрете экспорта зерна и будущем молочной отрасли".

Как писал "Телеграф", корпорация "Укрвинпром" обратилась в правительство с инициативой ограничить импорт винодельческой продукции из Грузии и Армении. Предлагается ввести спецпошлину 50% на вина виноградные и крепленые, вермуты и другие сброженные напитки и т.д.