Звертайте увагу на "немовлят": як вибрати якісне вино

Знаючи ці нюанси, ви завжди обиратимете смачний алкоголь

Вино відноситься до тих видів алкоголю, які можуть собі дозволити іноді навіть прихильники правильного харчування та здорового способу життя. Відомо, що у невеликій кількості напій корисний й у значною мірою допомагає розкрити смак їжі.

Однак не кожна пляшка вина буде однаково смачною та корисною. Розібратися, на що потрібно звертати увагу при виборі алкоголю, розповімо з Рixelinform.

На які фактори слід звертати увагу при виборі вина

Упаковка та ціна. Як правило, гарне вино продається виключно у пляшках зі скла. Саме таке пакування дозволяє забезпечити якість алкоголю при тривалому зберіганні. Також слід розуміти, що якісний напій має бути з середньою ціновою категорією.

Звичайно, при виборі вина кожен враховує свої особисті уподобання та уподобання. Але слід розуміти, що мінімальна кількість цукру робить напій менш шкідливим та калорійним. Але будьте готові до специфічного смаку такого напою. Тому якщо ви плануєте пригостити себе лише одним келихом, то краще вибирати вино із середніми показниками цукру.

Якщо не йдеться про колекційні напої, то краще не вибирати вино, яке старше одного року. Алкоголь, звичайно, не зіпсується в рамках терміну придатності, проте набуде додаткового відтінку смаку, який не всім сподобається.

Якщо вино вже вибрали, ознайомтеся із правилами його зберігання. Так алкоголь зберігатиме свої властивості довгий час.