Артисти з Харкова раптом перебралися до росії: як відреагували українці

Жанна Богусевич навесні отримала грамоту від Харківської обласної військової адміністрації

Режисер харківського театру "Час Ч" Жанна Богусевич, а також його актори Сергій Лістунов та Дар’я Терновська переїхали до Санкт-Петербурга. Там вони створили театральну студію та репетирують нову виставу.

Про це у Facebook пишуть харківські актори.

Наприклад, Ігор Ладенко звернувся з відкритим листом до одного з акторів, що переїхали, — Сергія Лістунова. За його словами, Сергій і раніше вирізнявся проросійськими поглядами.

При цьому театр "Час Ч" ще навесні 2023 року працював у Харкові. Наприкінці квітня актори дали останні спектаклі та попрощалися з глядачами словами: "Мирного неба над головою, дорогі харків’яни!" А вже влітку режисерка Жанна Богусевич повідомила у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте" про переїзд до Санкт-Петербурга та створення нового театру.

Цікаво, що 29 березня Богусевич отримала грамоту від Харківської обласної військової адміністрації до Міжнародного дня театру "за вагомий внесок у розвиток культури та театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність".

А вже 12 червня у російських соцмережах вітала з днем росії. Наразі вона розповідає про репетиції у Пітері.

На переїзд театру до рф вже відреагували у Харківській ОДА.

"Ганебно виступати на сценах ворожої Росії, поки харків’яни кожен метр української землі звільняють від окупантів ціною життів. Вважаю за обов’язок анулювати почесну грамоту Харківської обласної адміністрації, яку вручили Жанні Богусевич", — заявив Олег Синєгубов.

Українці також обурені перебіжчиками.

"Краще, щоб вся с**лота, яка тут чекала і не дочекалася ґвалтівників та вбивць нашого народу, нарешті пішла звідси. Вони не потрібні українському Харкову", — написав український видавець Олександр Красовицький.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув український актор Філіп Віннер.