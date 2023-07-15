Артисты из Харькова внезапно перебрались в россию: как отреагировали украинцы

Жанна Богусевич весной получила грамоту от Харьковской областной военной администрации

Режиссер харьковского театра "Время Ч" Жанна Богусевич, а также его актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская переехали в Санкт-Петербург. Там они создали театральную студию и репетируют новый спектакль.

Об этом в Facebook пишут харьковские актеры.

Например, Игорь Ладенко обратился с открытым письмом к одному из переехавших актеров — Сергею Листунову. По его словам, Сергей и раньше отличался пророссийскими взглядами.

При этом театр "Время Ч" еще весной 2023 года работал в Харькове. В конце апреля он дал прощальные спектакли и простились со зрителями такими словами: "Мирного неба над головой, дорогие харьковчане!" А уже летом режиссер Жанна Богусевич сообщила в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" о переезде в Санкт-Петербург и создании нового театра.

Интересно, что 29 марта Богусевич получила грамоту от Харьковской областной военной администрации к Международному дню театра "за весомый вклад в развитие культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

А уже 12 июня в российских соцсетях поздравляла с днем россии. В настоящее время она рассказывает о репетициях в Питере.

На переезд харьковского театра в рф уже отреагировали в Харьковской ОГА.

"Позорно выступать на сценах враждебной рф, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней. Считаю обязанностью аннулировать почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич", — заявил Олег Синегубов.

Украинцы также возмущены "перебежчиками".

"Лучше, чтобы вся с**лочь, которая здесь ждала и не дождалась насильников и убийц нашего народа, наконец ушла отсюда. Они не нужны украинскому Харькову", — написал украинский издатель Александр Красовицкий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб украинский актер Филипп Виннер.