У Житомирі після "кривавого" сюрпризу влада скасувала ремонт тротуарів і направила гроші на ЗСУ

Місцева влада прокоментувала інцидент біля стін мерії

У Житомирі активісти розлили червону фарбу біля входу до будівлі міської ради, спробувавши таким чином висловити протест щодо виділення мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тротуарів та скверів, адже ці гроші можна витратити на потреби ЗСУ. І це справді спрацювало.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив коростенський депутат від "Слуги народу" Сергій Грищенко.

"Активісти облили сходи міськради "кров’ю" і диво, за пару годин, депутати змогли виділити 140 мільйонів, які були заплановані на ремонт тротуарів на ЗСУ (а розповідали про цільові кошти та про можливість внесли зміни до бюджету)", — зазначив він.

За даними місцевого видання Times.Zt, у четвер, 20 липня, о 9-й годині ранку розпочалася позачергова сесія Житомирської міської ради. Буквально за 10 хвилин до цього біля входу до будівлі розтрощили банку з "кров’ю". Після розповсюдження фото "червоної доріжки" в мережі місцеві жителі стали підтримувати цю акцію, зазначаючи, що хоч таким чином хтось все ж таки спробував достукатися до місцевої влади.

У свою чергу мер Сергій Сухомлін після закінчення позачергової сесії заявив, що не бачив, що відбувалося біля стін міської ради.

"Ні, я не бачив, не можу прокоментувати. Якщо люди хотіли заявити про свою позицію, то могли прийти до мене і сказати все мені у вічі", — сказав він.

Що примітно, останні кілька тижнів городяни обурені тим, що під час повномасштабної війни місцева влада вдумала витрачати велику кількість коштів на нову плитку та бруківку. Люди вважають, що зараз далеко не той час, щоб у такий спосіб розпоряджатися десятками мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Вараш, де розташована Рівненська АЕС, перед приїздом Володимира Зеленського терміново відремонтували дорогу. Ремонтні роботи на загальну суму 14 млн 249 тисяч мали бути закінчені до кінця року, але їх провели всього за кілька днів.