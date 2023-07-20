В Житомире после "кровавого" сюрприза власти отменили ремонт тротуаров и направили деньги на ВСУ

Местная власть прокомментировала инцидент у стен мэрии

В Житомире активисты разлили красную краску у входа в здание городского совета, попытавшись таким образом выразить протест насчет выделения миллионов гривен на реконструкцию дорог, тротуаров и скверов, ведь эти деньги можно потратить на нужды ВСУ. И это действительно сработало.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коростенский депутат от "Слуги народа" Сергей Грищенко.

"Активисты облили лестницу горсовета "кровью" и чудо, за пару часов, депутаты смогли выделить 140 миллионов, которые были запланированы на ремонт тротуаров на ВСУ (а рассказывали о целевых средствах и о возможности внесли изменения в бюджет )", — отметил он.

По данным местного издания Times.Zt, в четверг, 20 июля, в 9 часов утра началась внеочередная сессия Житомирского городского совета. Буквально за 10 минут до этого у входа в здание разбили банку с "кровью". После распространения фото "красной дорожки" в сети местные жители стали поддерживать эту акцию, отмечая, что хоть таким образом кто-то все же попытался достучаться до местной власти.

В свою очередь мэр Сергей Сухомлин по окончании внеочередной сессии заявил, что не видел, что происходило у стен городского совета.

"Нет, я не видел, не могу прокомментировать. Если люди хотели заявить о своей позиции, то могли прийти ко мне и сказать все мне в глаза", — сказал он.

Что примечательно, в последние несколько недель горожане возмущены тем, что во время полномасштабной войны местная власть удумала тратить большое количестве средств на новую плитку и брусчатку. Люди считают, что сейчас далеко не то время, чтобы таким образом распоряжаться десятками миллионов гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в городе Вараш, где расположена Ровенская АЭС, перед приездом Владимира Зеленского срочно починили дорогу. Ремонтные работы на общую сумму в 14 млн 249 тысяч должны были быть окончены к концу года, но их провели всего за несколько дней.