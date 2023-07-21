"Не змішувати грішне і праведне": екс-прокурор розповів, на що треба витрачати гроші з бюджету

Віктор Чумак нагадав про слова Черчілля і розповів про ефективне фінансування

Сферу обслуговування інфраструктури та культуру не можна залишати без фінансування навіть за умов війни у країні. Зокрема, є сенс добудувати Музей Голодомору.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" сказав екс-нардеп, колишній в.о. генерального прокурора України, юрист Віктор Чумак.

"Щодо Музею Голодомору є дуже цікава думка та історична аналогія. Коли у Уінстона Черчілля під час Другої світової війни та бомбардувань Лондона запитали, чи виділятимемо гроші на розвиток культури, він відповів: "А заради чого ми воюємо?!". Розумієте? Заради чого ми (українці — Авт.) воюємо? Тому питання з Музеєм Голодомору трохи з іншої опери. Тут не треба змішувати грішне і праведне", — зазначив юрист.

Також не можна залишати поза увагою фінансування розвитку місцевої інфраструктури. Проте такі витрати мають бути доречними.

"Повинні фінансуватися ремонти житлового фонду. Тобто інфраструктура повинна фінансуватися повністю, тому що інфраструктурні об'єкти впливають на безпеку і оборону в тому числі (на характер діяльності ЗСУ вони теж впливають). Однак мають бути виставлені пріоритети", — пояснив Віктор Чумак.

Крім того, припинення фінансування сфери обслуговування інфраструктури матиме негативні наслідки, наголосив експерт.

"Не можна не фінансувати, наприклад, дорожні роботи, дорожній фонд і т.п. Це — купа людей, задіяних у цій галузі. Ви хочете їх залишити без грошей, без заробітку? Ви хочете вбити бізнес? Так не можна робити. Тому питання — у пріоритетах. Завдання, як правильно визначити пріоритети і як перерозподілити гроші через ці пріоритети", — підсмував юрист.

Більше про те, чому українські чиновники під час війни продовжують витрачати кошти платників податків на недоречні цілі — читайте у матеріалі "Телеграфу": "Що зробити, аби зупинити тендерні скандали: колишній глава ГПУ вказав на важливі деталі" .

Раніше "Телеграф" писав, що у різних українських містах почався бум з реконструкції стадіонів. Українці в соцмережах почали цікавитися, чи потрібна ця група витрат під час війни і чи не краще було б спрямувати кошти на дрони чи пікапи для ЗСУ, або на відновлення житла для тих, хто без нього залишився через російську агресію.