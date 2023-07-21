"Не мешать грешное и праведное": экс-прокурор рассказал, на что надо тратить деньги из бюджета

Виктор Чумак напомнил слова Черчилля и рассказал про эффективное финансирование

Сферу обслуживания инфраструктуры и культуру нельзя оставлять без финансирования даже в условиях войны в стране. В частности, есть смысл достроить Музей Голодомора.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал экс-нардеп, бывший и.о. генерального прокурора Украины, юрист Виктор Чумак.

"Относительно Музея Голодомора есть очень интересное мнение и историческая аналогия. Когда у Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны и бомбардировок Лондона спросили, будем ли выделять деньги на развитие культуры, он ответил: "А ради чего мы воюем?!". Понимаете? Ради чего мы (украинцы. — Ред.) воюем? Мы это делаем, чтобы оставить свою культуру, свою память и так далее. Поэтому вопрос с Музеем Голодомора немного из другой оперы. Здесь не нужно мешать грешное и праведное", — отметил юрист.

Также нельзя оставлять без внимания финансирование развития местной инфраструктуры. Однако такие расходы должны быть уместными.

"Должны финансироваться ремонты дорог, поскольку это нужно для любой местности. Но не надо перекладывать хорошую брусчатку на хорошую. Должны финансироваться ремонты жилого фонда. То есть инфраструктура должна финансироваться полностью, потому что инфраструктурные объекты влияют на безопасность и оборону в том числе (на характер деятельности ВСУ они тоже влияют). Однако должны быть выставлены приоритеты", — считает Виктор Чумак.

Кроме того, прекращение финансирования сферы обслуживания инфраструктуры будет иметь негативные последствия, отметил эксперт.

"Нельзя не финансировать, например, дорожные работы, дорожный фонд и т.п. Это — куча людей, задействованных в данной области. Вы хотите их оставить без денег, без заработка? Вы хотите убить бизнес? Так нельзя делать. Поэтому вопрос — в приоритетах. Задание, как правильно определить приоритеты и как перераспределить деньги через эти приоритеты", — подытожил юрист.

Больше о том, почему украинские чиновники во время войны продолжают тратить средства налогоплательщиков на неуместные цели — читайте в материале "Телеграфа": "Что сделать, чтобы остановить тендерные скандалы: бывший глава ГПУ указал на важные детали".

Ранее "Телеграф" писал, что в разных украинских городах начался бум реконструкции стадионов. Украинцы в соцсетях стали интересоваться, необходима ли эта группа расходов во время войны и не лучше ли было бы направить средства на дроны или пикапы для ВСУ, или на восстановление жилья для тех, кто без него остался из-за российской агрессии.