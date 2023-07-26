Допоміг виїхати з України десяткам чоловіків: на Львівщині підполковник отримав смішний штраф

Під час зняття з обліку фігурант справи не оформлював свідоцтва про хворобу

У Львівській області ухвалили вирок підполковнику, який без причин зняв з військового обліку 40 осіб. За такі дії його покарали штрафом у 3 тисячі гривень.

Про це пише місцеве видання Zaxid.net із посиланням на рішення Радехівського районного суду.

Вердикт у загадковій справі було винесено у липні 2023 року.

У матеріалах суду йдеться про те, що протягом 2022 року фігурант справи ставив позначки про зняття офіцерів запасу з військового обліку за станом здоров’я, при цьому він не оформлював свідоцтва про хворобу.

Після такої махінації військовозобов’язані громадяни переставали бути такими та могли запросто виїжджати за кордон.

Підполковника визнали винним за статтею адміністративного кодексу (перевищення влади чи службових повноважень військовим). Суддя Орислава Семенишина оштрафувала військового на 3145 грн.

Цікаво, що в суді обвинувачений визнав свою провину та не захотів давати додаткових свідчень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 25 липня суд відправив до СІЗО колишнього голову Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення служби.