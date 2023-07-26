Помог выехать из Украины десяткам мужчин: на Львовщине подполковник получил смешной штраф

Во время снятия с учета фигурант дела не оформлял свидетельства о болезни

Во Львовской области вынесли приговор подполковнику, который без причин снял с воинского учета 40 человек. За такие действия его наказали штрафом в 3 тысячи гривен.

Об этом пишет местное издание Zaxid.net со ссылкой на решение Радеховского районного суда.

Вердикт по загадочному делу был вынесен в июле 2023 года.

В материалах суда говорится, что на протяжении 2022 года фигурант дела ставил отметки о снятии офицеров запаса с воинского учета по состоянию здоровья, при этом он не оформлял свидетельства о болезни.

После такой махинации военнообязанные граждане переставали быть таковыми и могли запросто выезжать за границу.

Подполковника признали виновным по статье административного кодекса (превышение власти или служебных полномочий военным). Судья Орислава Семенишина оштрафовала военного на 3145 грн.

Интересно, что в суде обвиняемый признал свою вину и не захотел давать дополнительных показаний.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июля суд отправил в СИЗО бывшего главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении и нарушении порядка несения службы.