На Одещині до берега прибило міну, вона вибухнула та зруйнувала будинок (фото та відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У селі Вапнярка на Одещині до берега під час шторму прибило міни. Через деякий час вони вибухнули, що призвело до руйнування одного з будинків на узбережжі.

Про це у середу, 26 липня, повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Вапнярка на карті

"Шторм у Чорному морі призвів до підвищення мінної небезпеки. Сьогодні вранці неподалік одного з пляжів Одещини у воді вибухнули дві міни, тип яких не вдалося встановити", — сказав він.

Пізніше він додав, що детонували ще дві міни — одна вибухнула в тому ж районі, де й дві попередні, іншу винесло неподалік Одеси на край води. В результаті було пошкоджено дачний будинок. На щастя постраждалих немає.

Інформація про цю подію з’явилася і в місцевих Telegram-каналах, які також опублікували фотографії з місця події та показали, як тепер виглядає той самий будинок.

Варто зазначити, що камеру зовнішнього відеоспостереження влучив момент вибуху міни біля будиночка. Спочатку видно, як її винесло хвилями, а потім вона вибухнула.

На кадрах видно, що будинок зазнав значних руйнувань. Усередині приміщення вибиті вікна, двері та пошкоджені стіни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканців Одеської області попереджали про мінну небезпеку і заступник голови Одеської ОВА Роман Григоришин підкреслив, що пляжі цього літа зможуть відкрити, але за певних умов. Своєю чергою речник Об’єднаного пресцентру сил півдня Наталія Гуменюк застерегла громадян від походів на морське узбережжя, відзначаючи високу загрозу мін.