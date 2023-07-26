В Одесской области к берегу прибило мину, она взорвалась и разрушила дом (фото и видео)

К счастью, никто не пострадал

В селе Вапнярка Одесской области к берегу во время шторма прибило мины. Спустя некоторое время она из них взорвалась, что привело к разрушению одного из домов на побережье.

Об этом в среду, 26 июля, сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

Вапнярка на карте

"Шторм в Черном море привел к повышению минной опасности. Сегодня утром недалеко от одного из пляжей Одесщины в воде взорвались две мины, тип которых не удалось установить", — сказал он.

Позже он добавил, что детонировали еще две мины — одна взорвалась в том же районе, где и две предыдущие, другую вынесло недалеко от Одессы на самый край воды. В результате был поврежден дачный дом. К счастью, пострадавших нет.

Информация об этом происшествии появилась и в местных Telegram-каналах, которые также опубликовали фотографии с места происшествия и показали, как теперь выглядит тот самый дом.

Стоит отметить, что камеру наружного видеонаблюдения попал момент взрыва мины возле домика. Изначально видно, как ее вынесло волнами, а затем она взорвалась.

На кадрах видно, что дом получил значительные разрушения. Внутри помещения выбиты окна, двери и повреждены стены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жителей Одесской области предупреждали о минной опасности и замглавы Одесской ОВА Роман Григоришин подчеркнул, что пляжи этим летом смогут открыть, но при ряде определенных условий. В свою очередь спикер Объединенного пресс-центра сил юга Наталья Гуменюк предостерегла граждан от походов на морское побережье, отмечая высокую угрозу мин.