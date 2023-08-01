Правила оплати змінилися: як українцям з 1 серпня поповнювати рахунок на телефоні

Тепер на процедуру необхідно витратити трохи більше часу

Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Водночас зміни торкнулися поповнення мобільних рахунків.

Інформація про це була опублікована у пресслужбах мобільних операторів України.

Так, у Vodafone повідомляють, що у зв’язку з оновленнями від Нацбанку під час поповнення мобільного рахунку буде потрібна обов’язкова ідентифікація платника. Ідентифікація здійснюватиметься за допомогою відправки на номер одноразового пароля або за допомогою дзвінка.

"З серпня цього року для оплати мобільних послуг готівкою за допомогою платіжних пристроїв платники повинні мати при собі мобільні телефони та перебувати у зоні стабільного покриття мережі", — йдеться у повідомленні.

Водночас у "Київстарі" дали детальну інструкцію для проходження додаткового етапу ідентифікації у терміналах компанії:

спочатку потрібно ввести свій номер телефону, на який прийде повідомлення та виклик;

для підтвердження операції потрібно ввести останні чотири цифри номера, з якого був дзвонів або код із SMS;

після цього можна вносити необхідну суму

Для поповнення рахунку іншому абоненту потрібно:

увести номер телефону, який потрібно поповнити;

при запиті на ідентифікацію необхідно ввести свій номер, а далі на нього надійде дзвінок чи повідомлення;

нести суму, яку треба поповнити рахунок абонента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців обурило підвищення цін на мобільний зв’язок узимку 2023 року. У соціальних мережах користувачі нарікали на нові цінники на тлі періодичної відсутності покриття, зв’язку, інтернету та іншого.