Правила оплаты изменились: как украинцам с 1 августа пополнять счет на телефоне
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Теперь на процедуру необходимо будет потратить чуть больше времени
Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. В то же время изменения коснулись и пополнение мобильных счетов.
Информация об этом была опубликована в пресс-службах мобильных операторов Украины.
Так, в Vodafone сообщают, что в связи с обновлениями от Нацбанка во время пополнения мобильного счета будет необходима обязательная идентификация плательщика. Идентификация будет осуществляться с помощью отправки на номер одноразового пароля или с помощью звонка.
"С августа этого года для оплаты мобильных услуг наличными с помощью платежных устройств плательщики должны иметь при себе мобильные телефоны и находиться в зоне стабильного покрытия сети", — говорится в сообщении.
В то же время в "Киевстаре" дали детальную инструкцию для прохождения дополнительного этапа идентификации в терминалах компании:
- сначала нужно ввести свой номер телефона, на который придет сообщение и вызов;
- для подтверждения операции нужно ввести последние четыре цифры номера, с которого был звонов или же код из SMS;
- после этого можно вносить необходимую сумму
Для пополнения счета другому абоненту потребуется:
- ввести номер телефона, который нужно пополнить;
- при запросе на идентификацию необходимо ввести свой номер, а далее на него поступит звонок или сообщение;
- нести сумму, на которую надо пополнить счет абонента.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцев возмутило повышение цен на мобильную связь зимой 2023 года. В социальных сетях пользователи посетовали новые ценники на фоне периодического отсутствия покрытия, связи, интернета и прочего.