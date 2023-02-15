"Где связь? За что платим?". Мобильные операторы повышают цены, пользователи возмущены

Lifecell вслед за Kievstar и Vodafone предупредила пользователей об удорожании и назвала главные его причины

Один из трех основных мобильных операторов страны – компания Lifecell – в этом месяце повышает стоимость популярного тарифа "Хендмейд" сразу на 40 гривен.

Об этом "Телеграфу" сообщили наши читатели, получившие от телеком-гиганта соответствующее sms-объявление.

Подорожание повлекло за собой шквал критики в адрес оператора со стороны пользователей. Клиенты компании в соцсетях возмущаются: как можно повышать стоимость услуги, если порой у людей отсутствует покрытие, периодически нет доступа к этим самим услугам — связи, интернету, sms.

"У лайфцелла даже 3G подыхает через 10 минут после отключения (и это в центральных районах Киева!!!). В спальных связи тупо нет. Жлобы. Аккумы закупайте и ставьте, а потом цены поднимайте", "Где связь??? За что платим???", "Омерзительная связь", — не подбирают эпитетов потребители.

В компании при этом на критику в свой адрес из-за повышения назвали главные причины такого шага, подчеркивая его вынужденность: "lifecell вынужден пересмотреть стоимость пакетов услуг из-за ряда факторов, связанных с вооруженной агрессией рф на территории Украины, а также из-за объективных экономических факторов".

"Постоянный ремонт и закупка для него оборудования после обстрелов, создание резерва батарей и генераторов на узловые технологические площадки по актуальному курсу валют, а также повышение стоимости логистики и топлива влияют на способность оператора предоставлять услуги связи", — говорится в ответе менеджера Lifecell Facebook-странице оператора.

Тарифы растут и от других главных телеком-игроков

С 1 февраля еще один телеком-гигант — "Киевстар" — пересмотрел стоимость своих тарифных планов. Подорожание, в частности, задело абонентов, использующих некоторые тарифы из популярных линеек "Киевстар ТВ" и "Все вместе".

Кроме того, на 35 грн (до 160 грн./мес.) подорожал популярный тариф мобильной связи.

Повышение тарифов в "Киевстаре" ранее объяснялось большими затратами на оборудование. В частности, речь идет о восстановлении базовых станций на деоккупированных территориях, строительстве новых базовых станций, а также закупках генераторов и аккумуляторов для работы во время блэкаутов.

В Vodafone Украина ранее предупреждали, что тоже поднимут стоимость нишевых архивных тарифных планов, уже недоступных для подключения. Также с 10 февраля оператор поднял тарифы на 60 грн на связь и отменил "безлим" на "Телеграмм".

"С момента запуска тарифов возросло потребление и увеличилась нагрузка на сеть, соответственно растут расходы на поддержку инфраструктуры и расширение емкости как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах", — заявляли в компании в конце прошлого года.

В Vodafone также добавляли, что стоимость мегабайта снижается, поскольку увеличивается объем услуг в рамках пакетов. "Это отражает изменение профиля потребления услуг – передачей данных стали пользоваться больше и чаще. За последний год цена за гигабайт в тарифах Vodafone Украина снизилась на 12%", – рассказывал оператор.

В компании также отмечали, что в текущем году тарифы будут изменяться в соответствии с изменением спроса и потребления.

Как сообщалось, тем, кто хочет сэкономить на мобильной связи, следует узнать, почему нужно выключать мобильный Интернет на телефоне.

Напомним, "Телеграф" также писал, что в прошлом году рост тарифов помог мобильным операторам получить прибыль, несмотря на войну.