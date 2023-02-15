"Де зв'язок? За що платимо?". Мобільні оператори підвищують ціни, користувачі обурені

Lifecell слідом за Kievstar і Vodafone попередила користувачів про здорожчення і назвала головні його причини

Один з трьох основних мобільних операторів країни — компанія Lifecell — в цьому місяці підвищує вартість популярного тарифу "Хендмейд" одразу на 40 гривень.

Про це "Телеграфу" повідомили наші читачі, що отримали від телеком-гіганта відповідне sms-оголошення.

Подорожчання спричинило шквал критики на адресу оператора з боку користувачів. Клієнти компанії в соцмережах обурюються, що як можна підвищувати вартість послуги, якщо часом у людей відсутнє покриття, періодично немає доступу до цих самих послуг — зв'язку, інтернету, sms.

"У лайфцеллу навіть 3G здихає через 10 хвилин після відключення (і це в центральних районах Києва!!!). В спальних звʼязку тупо нема. Жлоби. Акуми закупайте і ставте, а потім ціни підіймайте", "Де зв'язок??? За що платимо???", "Огидний зв'язок", — не добирають епітетів споживачі.

В компанії при цьому на критику у свою адресу через підвищення назвали головні причини такого кроку, підкреслюючи його вимушеність: "lifecell змушений переглянути вартість пакетів послуг через низку факторів, пов’язаних із збройною агресією рф на території України, а також через об’єктивні економічні чинники".

"Постійний ремонт та закупівля для нього обладнання після обстрілів, створення резерву батарей та генераторів на вузлові технологічні майданчики по актуальному курсу валют, а також підвищення вартості логістики та палива впливають на здатність оператора надавати послуги зв’язку", — йдеться у відповіді менеджера Lifecell на Facebook-сторінці оператора.

Тарифи зростають і від інших головних телеком-гравців

З 1 лютого ще один телеком-гігант — "Київстар" — переглянув вартість своїх тарифних планів. Подорожчання, зокрема, зачепило абонентів, які використовують деякі тарифи із популярних лінійок "Київстар ТВ" та "Все разом".

Окрім того, на 35 грн (до 160 грн/міс.) подорожчав популярний тариф мобільного зв'язку.

Підвищення тарифів у "Київстарі" раніше пояснювали великими витратами на обладнання. Зокрема, йдеться про відновлення базових станцій на деокупованих територіях, будівництво нових базових станцій, а також закупівлі генераторів та акумуляторів для роботи під час блекаутів.

У Vodafone Україна раніше попереджали, що теж піднімуть вартість нішевих архівних тарифних планів, вже недоступних для підключення. Також з 10 лютого оператор підняв тарифи на 60 грн та скасував "безлім" на "Телеграм".

"З моменту запуску тарифів зросло споживання і збільшилося навантаження на мережу, відповідно зростають витрати на підтримку інфраструктури та розширення ємності як у великих містах, так і в невеликих населених пунктах", — заявляли в компанії наприкінці минулого року.

У Vodafone також додавали, що вартість мегабайта знижується, оскільки збільшується обсяг послуг в рамках пакетів. "Це відображає зміну профілю споживання послуг — передачею даних стали користуватися більше і частіше. За останній рік ціна за гігабайт в тарифах Vodafone Україна знизилася на 12%", — розповідав оператор.

В компанії також зазначали, що цього року тарифи будуть змінюватися відповідно до зміни попиту і споживання.

Як повідомлялось, тим, хто хоче заощадити на мобільному зв’язку, варто дізнатися, чому потрібно вимикати мобільний Інтернет на телефоні.

Нагадаємо "Телеграф" також писав, що у минулому році зростання тарифів допомогло мобільним операторам отримати прибуток попри війну.