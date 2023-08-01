В Індії "загубили" українського дипломата, якого підозрюють у роботі на росію

Чоловік встиг попрацювати в країні кілька місяців

Посольству України в Індії невідомо, де перебуває їхній співробітник, референт з економічних питань Артем Дашутін (син бізнесмена-екснардепа Григорія Дашутіна), яким зацікавились українські правоохоронці. На 18-19 липня його викликали до ДБР для оголошення підозри та проведення слідчих дій.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в Індії Іван Коновалов "Главкому".

За його даними, посольство виконало доручення Міністерства закордонних справ та ознайомило Артема Дашутіна з повістками від Державного бюро розслідувань. Зокрема, на 18 та 19 липня його викликали для оголошення підозри та проведення слідчих дій.

Однак зараз посольство не володіє інформацією про місцезнаходження Артема Дашутіна. Коновалов додав, що рішення про усунення або звільнення Артема Дашутіна з посади входить до компетенції МЗС.

У березні 2023 року Артем Дашутін виграв конкурс на заміщення посади референта Посольства України в Індії. Згідно з умовами контракту, він обійматиме цю посаду не більше чотирьох років. До цього Артем займався бізнесом разом зі своїми батьками Григорієм та Раїсою Дашутіними.

У червні співробітники Державного бюро розслідувань затримали його батька — колишнього народного депутата від Партії регіонів, бізнесмена Григорія Дашутіна та оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (частини 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу) та підтримці держави-агресора (стаття 111-2).. Наразі бізнесмен перебуває під вартою без права внести заставу.

За версією слідства, екс-регіонал очолив злочинну організацію, що займалася постачанням продукції для оборонного комплексу рф. За дорученням Дашутіна-старшого, в Туреччині було зареєстровано підприємство, через яке в росію реалізовувалися вузли, агрегати, деталі пневматичного обладнання, компресори та компресорні установки. Вони використовувалися в бойових залізничних ракетних комплексах та спеціальних (броньованих) поїздах, призначених для ведення інженерної розвідки залізничних маршрутів, розмінування, бойової охорони та супроводу військових ешелонів рф.

Наразі ключовими підприємствами родини Дашутіних за рішенням суду розпоряджається Національне агентство України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Раніше "Телеграф" розповідав про затримання Григорія Дашутіна та про те, що знайшли у нього під час обшуку.