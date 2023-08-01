В Индии "потеряли" украинского дипломата, которого подозревают в работе на россию

Мужчина успел проработать в стране несколько месяцев

Посольству Украины в Индии неизвестно, где находится их сотрудник, референт по экономическим вопросам Артем Дашутин (сын бизнесмена-экснардепа Григория Дашутина), которым заинтересовались украинские правоохранители. На 18-19 июля его вызывали в ГБР для оглашения подозрения и проведения следственных действий.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Индии Иван Коновалов "Главкому".

По его данным, посольство выполнило поручение Министерства иностранных дел и ознакомило Артема Дашутина с повестками от Государственного бюро расследований. В частности, на 18 и 19 июля его вызывали для оглашения подозрения и проведения следственных действий.

Однако сейчас посольство не владеет информацией о местонахождении Артема Дашутина. Коновалов добавил, что решение об отстранении или увольнении Артема Дашутина с занимаемой должности входит в компетенцию МИД.

В марте 2023 Артем Дашутин выиграл конкурс на замещение должности референта Посольства Украины в Индии. Согласно условиям контракта, он будет занимать этот пост не более четырех лет. До этого Артем занимался бизнесом вместе со своими родителями Григорием и Раисой Дашутиными.

В июне сотрудники Государственного бюро расследований задержали его отца — бывшего народного депутата от Партии регионов, бизнесмена Григория Дашутина и объявили ему подозрение в создании преступной организации (части 1, 2 ст. 255 Уголовного кодекса) и пособничестве государству-агрессору (статья 111-2). В настоящее время бизнесмен находится под стражей без права внести залог.

По версии следствия, экс регионал возглавил преступную организацию, занимавшуюся поставками продукции для оборонного комплекса россии. По поручению Дашутина-старшего, в Турции было зарегистрировано предприятие, через которое в рф реализовывались узлы, агрегаты, детали пневматического оборудования, компрессоры и компрессорные установки. Они использовались в боевых железнодорожных ракетных комплексах и в специальных (бронированных) поездах, предназначенных для ведения инженерной разведки железнодорожных маршрутов, разминирования, боевой охраны и сопровождения военных эшелонов рф.

В настоящее время ключевыми предприятиями семьи Дашутиных по решению суда распоряжается Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о задержании Григория Дашутина и о том, что нашли у него при обыске.