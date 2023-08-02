В Україні вже було дві масштабних тривоги від початку дня: в чому причина

Українців закликають перебувати у безпечних місцях

Близько 7:30 ранку 2 серпня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, яка тривала півгодини. О 8:17 українців знову попередили про ракетну небезпеку. В обох випадках причиною масштабної тривоги був зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка в Нижегородській області росії.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначимо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М2 "Кинджал", які не можуть збити ППО у більшості регіонів України. Тому повітряні тривоги оголошуються по всій країні як "перестрахування" від можливих ударів. Коли він злітає, українців закликають перебувати у безпечних місцях та зберігати спокій.

Ракетна небезпека існувала для всіх регіонів України.

О 7:53 дали відбій першої повітряної тривоги.

О 8:17 її знову оголосили. О 8:40 дали відбій повітряної тривоги для всіх областей крім Харківської та Донецької.

Як повідомляв "Телеграф", під час ракетної атаки на Україну 26 липня росіяни атакували ракетами "Кинджал" Київську, Кіровоградську та Хмельницьку області.

Нагадаємо, начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк попередила, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію, що може свідчити про підготовку нової атаки на Україну.

Політтехнолог Тарас Березовець розповів "Телеграфу", як зміниться тактика рф по ракетних ударах у міру успішного контрнаступу ЗСУ. Швидше за все, якщо ми здійснимо серйозний прорив на півдні, росія різко наростить обстріли вглиб України. З метою відтягнути частину ППО для захисту цивільних об’єктів.