По всей Украине была объявлена воздушная тревога: что стало причиной

Украинцев призывали находиться в безопасных местах

Утром в среду, 2 августа, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Был зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области россии.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Отметим, МиГ-31К является потенциальным носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", которые не может сбить ПВО в большинстве регионов Украины. Поэтому воздушные тревоги объявляются по всей стране в качестве "перестраховки" от возможных ударов. В случае его взлета украинцев призывают находиться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Ракетная опасность существовала для всех регионов Украины.

По состоянию на 7:53 дали отбой воздушной тревоги.

Как сообщал "Телеграф", во время ракетной атаки на Украину 26 июля россияне атаковали ракетами "Кинжал" Киевскую, Кировоградскую и Хмельницкую области.

Напомним, начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк предупредила, что враг начинает подтягивать стратегическую авиацию, что может свидетельствовать о подготовке новой атаки на Украину.

Политтехнолог Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", как изменится тактика рф по ракетным ударам по мере успешного контрнаступления ВСУ. Скорее всего, если мы осуществим серьезный прорыв на юге, рф резко нарастит обстрелы вглубь Украины. С целью оттянуть часть ПВО для защиты гражданских объектов.