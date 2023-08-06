На узбережжі біля Одеси обрушився схил: загинула дитина, її тіло діставали рідні (фото)

Коли дитину дістали з-під завалів, вона вже не подавала ознак життя

На узбережжі в районі села Фонтанка на Одещині стався зсув, внаслідок чого засипало дитину. Врятувати хлопчика не вдалося, він помер до приїзду швидкої допомоги.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

"Сьогодні вранці до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Набережній стався зсув, внаслідок чого засипало дитину. Хлопчик помер до приїзду швидкої та рятувальників. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, рятувальники, медики. Продовжується розбір порід зсуву, щоб переконатися, що під ним більше нікого немає", — повідомили правоохоронці.

У пресслужбі ДСНС області зазначають, що дитину з-під завалів дістали рідні, які почули гуркіт. На той момент хлопчик уже не подавав ознак життя.

До місця події було направлено 16 рятувальників. Подробиці трагедії встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лікарні померла 12-річна дівчинка, яка постраждала під час обстрілу росіянами села Костянтинівка на Донеччині.