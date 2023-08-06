На побережье возле Одессы обрушился склон: погиб ребенок, его тело доставали родные (фото)

Когда ребенка достали из-под завалов, он уже не подавал признаков жизни

На побережье в районе села Фонтанка на Одесчине произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка. Спасти мальчика не удалось, он скончался до приезда скорой помощи.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Сегодня утром в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Набережной произошел оползень, в результате чего засыпало ребенка. Мальчик умер до приезда скорой и спасателей. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, спасатели, медики. Продолжается разбор пород оползня, чтобы убедиться, что под ним больше никого нет", — сообщили правоохранители.

В пресс-службе ГСЧС области отмечают, что ребенка из-под завалов достали родные, услышавшие грохот. К тому момент мальчик уже не подавал признаков жизни.

К месту происшествия было направлено 16 спасателей. Подробности случившейся трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в больнице скончалась 12-летняя девочка, которая пострадала во время обстрела россиянами села Константиновка в Донецкой области.