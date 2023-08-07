В Україні стало значно більше інсультів: в НСЗУ пояснили, чому так сталося і що робити

Стреси і жахи війни позначаються на українцях, каже голова НСЗУ Наталія Гусак

За офіційною статистикою МОЗ, щороку в Україні від інсульту помирають 110-130 тисяч людей. Близько 35% осіб — люди непенсійного віку. 2023 року їх може стати набагато більше, констатують в НСЗУ.

За даними, які голова Нацслужби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак оприлюднила в інтерв'ю "Телеграфу", порівняно із початком 2023 року, кількість інсультів зросла на 16%. І це — не лише вплив стресів і жахів війни.

"Це відкладений результат того, що людина вчасно не зверталась до свого лікаря, — говорить Наталія Гусак. — Це стреси і переживання, які ми маємо зараз, в тому числі — за рідних і близьких на фронті".

Нині за договором з НСЗУ понад 200 лікарень надають допомогу за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".

Які послуги з лікування інсульту є безоплатними

Людина з підозрою на інсульт отримує усю необхідну діагностику та лікування безоплатно, а саме:

Первинний огляд.

Термінова КТ або МРТ.

Лабораторні дослідження: аналізи крові, сечі тощо.

Інструментальні дослідження: крім КТ та МРТ, також електрокардіографія, УЗД та інші.

Тромболітична терапія включно з необхідними ліками.

Ендоваскулярне лікування (малоінвазивна хірургія судин).

Нейрохірургічна допомога.

Своєчасне знеболення всіх етапів діагностики та лікування.

Забезпечення ліками з Нацпереліку.

Консультації логопеда, терапевта мови, психолога, психотерапевта.

Вторинна профілактика інсульту.

Харчування в стаціонарі.

Медична реабілітація.

За якими ознаками можна запідозрити інсульт?

Розвиток інсульту можуть супроводжувати симптоми, що виникають раптово.

Запам’ятати їх можна у можна за абревіатурою МОЗОК-Час, говорять в МОЗ.

▪ М (Мовлення) — попросіть людину повторити за вами просте речення та виконати просту команду. При інсульті вимова буде нерозбірливою, плутаною або людина не буде розуміти команду.

▪ О (Обличчя) — коли одна сторона обличчя зазнає візуальних змін (наприклад, обвисає). Попросіть людину посміхнутися. Якщо у неї інсульт, вона не зможе цього зробити або посмішка буде несиметричною.

▪ З (Запаморочення) — поява скарги на раптове паморочення голови, хиткість ходи, втрата рівноваги, координації рухів.

▪ О (Очі) — у людини раптово порушився зір одним або двома очима.

▪ К (Кінцівки) — слабкість або оніміння, неможливість підняти і утримувати обидві руки або обидві ноги одночасно, кінцівки з однієї сторони стають слабшими, можуть падати, як батіг.

Важливий час — якщо ви помітили один із цих симптомів, терміново викликайте швидку!

Як знайти лікарню, де пролікують безоплатно

Щоб дізнатися, які медичні послуги надає конкретний медзаклад безоплатно за договором із Нацслужбою здоров’я, введіть на дашборді на сайті НСЗУ потрібну вам область або населений пункт та групу послуг. На сторінці відобразяться лікарні, які відповідають введеним критеріям.

Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які лікують пацієнтів з інсультом, — оберіть область та в полі "Група послуг" почніть вводити слово "інсульт" — дашборд запропонує обрати пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті". На сторінці відобразиться перелік медзакладів, де можна отримати лікування при інсульті безоплатно, а також їх контактні дані.

Поля для пошуку закладів - ліворуч

Якщо вам відмовили в безоплатному лікуванні, телефонуйте на "гарячу лінію" 16-77. Збирайте чеки, вони стануть доказом і допоможуть добитися повернення незаконно стягнутих з вас чи вашої близької людини коштів.

Більше про права пацієнтів, лікування військових, ситуацію в регіонах та хто відповідальний, якщо послуга не надається безоплатно і про таке явище, як медичний булінг — у двох частинах інтерв'ю "Телеграфу" голови НСЗУ Наталії Гусак:

"Декомунізація у медичній сфері ще попереду": інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак, ч.I

"Під час війни не знаєш, що очікувати від рашистів": інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак, ч.II