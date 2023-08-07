В Украине стало гораздо больше инсультов: в НСЗУ объяснили, почему так произошло и что делать

Стрессы и ужасы войны сказываются на украинцах, говорит глава НСЗУ Наталия Гусак.

По официальной статистике Минздрава, ежегодно в Украине от инсульта умирают 110-130 тысяч человек. Около 35% человек – люди не пенсионного возраста. В 2023 году их может оказаться намного больше, констатируют в НСЗУ.

По данным, которые глава Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ) Наталия Гусак обнародовала в интервью "Телеграфу", по сравнению с началом 2023 года, количество инсультов выросло на 16%. И это — не только влияние стрессов и ужасов войны.

"Это отложенный результат того, что человек вовремя не обращался к своему врачу, — говорит Наталия Гусак. — Это стрессы и переживания, которые мы имеем сейчас, в том числе — за родных и близких на фронте".

В настоящее время по договору с НСЗУ более 200 больниц оказывают помощь по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте".

Какие услуги по лечению инсульта являются бесплатными

Человек с подозрением на инсульт получает всю необходимую диагностику и лечение безвозмездно, а именно:

Первичный обзор.

Срочная КТ или МРТ(да, они также бесплатны в больницах, законтрактованных НСЗУ)

Лабораторные исследования: анализы крови, мочи и т.п.

Инструментальные исследования: кроме КТ и МРТ также электрокардиография, УЗИ и другие.

Тромболитическая терапия, включая необходимые лекарства.

Эндоваскулярное лечение (малоинвазивная хирургия сосудов).

Нейрохирургическая помощь.

Своевременное обезболивание всех этапов диагностики и лечения.

Обеспечение лекарством из Нацперечня.

Консультации логопеда, терапевта, психолога, психотерапевта.

Вторичная профилактика инсульта.

Питание в стационаре.

Медицинская реабилитация.

По каким признакам можно заподозрить инсульт?

Развитие инсульта может сопровождаться внезапно возникающими симптомами.

Запомнить их можно по аббревиатуре МОЗОК-Время, говорят в МОЗ.

▪ М (Речь) — попросите человека повторить простое предложение и выполнить простую команду. При инсульте произношение будет неразборчивым, сбивчивым или человек не будет понимать команду.

▪ О (Обличчя — лицо) — когда одна сторона лица претерпевает визуальные изменения (например, обвисает). Попросите человека улыбнуться. Если у него инсульт, он не сможет этого сделать или улыбка будет несимметричной.

▪ З (Запаморочення — головокружение) — появление жалобы на внезапное головокружение, шаткость походки, потеря равновесия, координации движений.

▪ О (Очі — глаза) — у человека внезапно нарушилось зрение одного или двух глаз.

▪ К (Конечности) — слабость или онемение, невозможность поднять и удерживать обе руки или обе ноги одновременно, конечности с одной стороны становятся слабее, могут падать, как плети.

Важно Время – если вы заметили один из этих симптомов, срочно вызывайте скорую!

Как найти больницу, где пролечат бесплатно

Чтобы узнать, какие медицинские услуги предоставляет конкретное медучреждение бесплатно по договору с Нацслужбой здоровья, введите на дашборде на сайте НСЗУ нужную вам область или населенный пункт и группу услуг. На странице отобразятся больницы, соответствующие введенным критериям.

Например, чтобы найти все больницы, лечащие пациентов с инсультом, выберите область и в поле "Группа услуг" начните вводить слово "инсульт" — дашборд предложит выбрать пакет "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте". На странице отобразится список медучреждений, где можно получить лечение при инсульте бесплатно, а также их контактные данные.

Поля для поиска заведений – слева

Если вам отказали в бесплатном лечении, звоните по телефону на "горячую линию" 16-77. Собирайте чеки, они станут доказательством и помогут добиться возвращения незаконно взысканных с вас или вашего близкого человека средств.

Больше о правах пациентов, лечении военных, ситуации в регионах и кто ответственен, если услуга не предоставляется бесплатно и о таком явлении, как медицинский буллинг — в двух частях интервью "Телеграфу" главы НСЗУ Наталии Гусак:

"Декоммунизация в медицинской сфере еще впереди": интервью с главой НСЗУ Наталией Гусак, ч.I

"Во время войны не знаешь, что ожидать от рашистов": интервью с главой НСЗУ Наталией Гусак, ч.II