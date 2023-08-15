Справа Фірташа продовжується: заарештовано активи на мільярди гривень

Детективи отримали докази випадків розкрадання газу із газотранспортної системи України

Активи на суму 7,4 мільярда гривень, які належали підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, якому у травні повідомили про підозру, було заарештовано. Також троє керівників підконтрольних облгазів отримали повідомлення про підозру.

Згідно з інформацією звіту пресслужби Бюро економічної безпеки, детективи отримали докази щодо випадків розкрадання газу з газотранспортної системи України трьома керівниками облгазів.

У цьому звіті зазначено, що голова АТ "Криворіжгаз" завдав збитків на суму понад 202 мільйони гривень, голова АТ "Волиньгаз" – понад 130 мільйонів гривень, а голова правління АТ "Чернігівгаз" вчинив розкрадання на суму майже 220 мільйонів гривень.

Детективи розкрили схему незаконного відбору газу з газотранспортної системи України. Суть цієї схеми полягає в тому, що для покриття витрат за відібране паливо з ГТС, згадані вище облгази перераховували кошти на підприємство, яке належало Фірташу, в значно більшому обсязі, ніж відбирали блакитного палива з ГТС України.

Завдяки цьому, фігуруючи в справі люди привласнили державні кошти, які призначалися на закупівлю пального для потреб громадян України.

На підставі результатів судово-економічної експертизи та інших доказів, протягом 2021 року державі було завдано збитків на суму понад 4,2 мільярда гривень.

З метою компенсації збитків, Бюро економічної безпеки наклало арешт до рухомого та нерухомого майна керівників облгазів, загальною вартістю 246 мільйонів гривень, а також на активи бізнесмена Дмитра Фірташа, загальною сумою понад 7,4 млрд гривень.

В ділі фігурує 15 осіб, серед яких і сам Дмитро Фірташ. Детективи БЕБ повідомили службовцям про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про корупційний скандал навколо "золотих" овочерізок.