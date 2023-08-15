Дело Фирташа продолжается: арестованы активы на миллиарды гривен

Детективы получили доказательства случаев хищения газа из газотранспортной системы Украины

Активы на сумму 7,4 миллиарда гривен, принадлежавших подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, которому в мае сообщили о подозрении, были арестованы. Также трое руководителей подконтрольных облгазов получили уведомление о подозрении.

Согласно информации отчета пресс-службы Бюро экономической безопасности, детективы получили доказательства случаев хищения газа из газотранспортной системы Украины тремя руководителями облгазов.

В отчете отмечено, что деятельность главы АО "Криворожгаз" нанесла ущерб на сумму более 202 миллионов гривен, председателя АО "Волыньгаз" – более 130 миллионов гривен, а председатель правления АО "Черниговгаз" совершил хищение на сумму почти в 220 миллионов гривен.

Детективы раскрыли схему незаконного отбора газа из газотранспортной системы Украины. Суть этой схемы заключается в том, что для покрытия расходов на отобранное топливо из ГТС Украины, вышеупомянутые облгазы перечисляли средства на предприятие, принадлежавшее Фирташу, в значительно большем объеме, чем отбирали голубого топлива из ГТС Украины.

Благодаря этому, фигурирующие в деле лица присвоили государственные средства, предназначавшиеся на закупку горючего для гражданских нужд.

На основании результатов судебно-экономической экспертизы и других доказательств, в течение 2021 года государству был нанесен ущерб на сумму более 4,2 миллиарда гривен.

С целью компенсации ущерба, Бюро экономической безопасности наложило арест к движимому и недвижимому имуществу руководителей облгазов, общей стоимостью 246 миллионов гривен, а также на активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, на общую сумму более 7,4 млрд гривен.

В деле фигурирует 15 человек, среди которых и сам Дмитрий Фирташ. Детективы БЭБ сообщили служащим о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем).

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о коррупционном скандале вокруг "золотых" овощерезок.