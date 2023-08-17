Шлях для торгівлі з ЄС: Україна запустила важливу угоду із європейською країною

Українські аграрії отримають більший доступ до спільних європейських ринків

Україна запустила оновлену угоду про вільну торгівлю із Північною Македонією.

Відповідну постанову ухвалив уряд України, повідомило Міністерство економіки.

За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, тепер Україна може повністю запустити угоду, яка була ратифікована навесні.

Цим документом змінюється механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів. Тепер ми маємо можливість імпортувати товари з Північної Македонії без ліцензії на імпорт в межах тарифної квоти.

"Важливим досягненням для України у зв’язку з угодою є приєднання Північної Македонії до регіональної конвенції "Пан-Євро-Мед", яка встановлює ідентичні правила походження товарів, та сертифіката щодо перевезення товару EUR.1, який підтверджує статус преференційного походження товарів", – сказав Качка.

Він додав, що тепер українські аграрії матимуть більший доступ до спільних європейських ринків, оскільки отримали можливість використовувати компоненти продуктів, вироблених у Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна вирішила відповісти дзеркальними заходами на зухвалу витівку росіян із блокадою судноплавства у Чорному морі.