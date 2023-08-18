У ПриватБанку планують технічні роботи: коли та що буде недоступно
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деякі функції будуть недоступні
В одному з найбільших українських банків - ПриватБанку 19 серпня плануються технічні роботи. Під час них деякі можливості клієнтам будуть недоступні.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Роботи проводитимуться з 00:30 до 7:30.
Там зазначили, що проводять цю операцію вночі для зручності користувачів, але якщо хтось планує нічний шопінг, то має враховувати вказаний вище інтервал, оскільки будуть недоступні такі функції:
тимчасово може бути недоступні операції з картками;
аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі Приват24;
банкоматів;
терміналів самообслуговування;
POS-терміналів банку.
"Регламентні роботи систем та сервісів необхідні для підвищення якості та безпеки платежів", — пояснюють у банку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навесні 2023 року в ПриватБанку вже проводилися регламентні роботи. Тоді клієнти банку не могли розраховуватись за покупки за допомогою своїх карток. Також деякі не магли зняти кошти в банкоматі.
Також ми повідомляли, що 20 липня в Монобанку стався масштабний збій.