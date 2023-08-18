В ПриватБанке планируют технические работы: когда и что будет недоступно

Будут недоступны некоторые функции

В одном из крупнейших украинских банков — ПриватБанке 19 августа планируются технические работы. Во время них некоторые возможности для клиентов будут недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы будут проводиться с 00:30 до 7:30.

Там отметили, что проводят данную операцию ночью для удобства пользователей, но если кто-то планирует ночной шопинг, то должен учитывать вышеуказанный интервал, так как будут недоступны такие функции:

временно могут быть недоступны операции с карточками;

аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе Приват24;

банкоматов;

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов банка.

"Регламентные работы систем и сервисов необходимы для повышения качества и безопасности платежей", — объясняют в банке.

Напомним, ранее мы писали о том, что весной 2023 в ПриватБанке уже проводились регламентные работы. Тогда клиенты банка не могли рассчитываться за покупки при помощи своих карт. Также у некоторых не получалось снять средства в банкомате.

Также мы сообщали, что 20 июля в Монобанке случился масштабный сбой.