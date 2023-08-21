Повернення бумеранга: синоптик розповів, коли в Україну прийде нова хвиля 40-градусної спеки

Прогноз попереджає про посилення посухи, на дощі може сподіватися лише захід країни

Після сильної спеки в Україну повернеться комфортніша погода. Щоправда, згодом температура знову почне доходити до 38-градусної позначки на термометрі.

Про це свідчить прогноз погоди на кінець серпня в Україні, який озвучив "Телеграфу" український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За словами синоптика, період аномально спекотної погоди, яка встановилася наприкінці другої декади серпня, підходить до свого завершення. Максимальні денні температури минулими вихідними досягали +32…+37 °С, у південних областях місцями — до +38…+39 °С.

"В результаті зміни повітряних потоків на північно-західні, починаючи з північних і західних областей країни, протягом найближчих днів почнеться поступове похолодання. Більш свіжими стануть ночі, а денні температурні показники виявляться близькими до багаторічної кліматичної норми", — розповідає Кібальчич.

Погода в Україні 22-23 серпня

На тлі переважно підвищеного атмосферного тиску, за словами метеоролога, ймовірність опадів буде незначною. Невеликі дощі, місцями з грозами, можуть спостерігатися в основному на півночі Лівобережжя, а також у західних областях. Температура повітря в нічний час 22-23 серпня складе +13...+18°С, на півдні місцями до +22°С, удень +23...+28°С, у південній половині +27...+32°С.

Прогноз на 23 серпня 2023. Карта УкрГМЦ

Погода в Україні 24-25 серпня

Як зазначає Кібальчич, 24-25 серпня чергова порція свіжого повітря із районів Скандинавського півострова та Балтійського моря призведе до подальшого зниження температури повітря на 2-4 °С. В результаті вночі стовпчики термометрів покажуть значення +10…+15 °С, у північних та північно-західних областях місцями +8…+9 °С. Денна температура коливатиметься в діапазоні +20…+25 °С. Традиційно вищі показники спостерігатимуться у південній частині України та Криму. Тут вночі очікується +14...+19°С, удень +25...+30°С. Опадів у ці дні на більшій частині території країни не передбачається, додав синоптик.

Погода в Україні 26-27 серпня

Синоптик попереджає про новий період спекотної погоди, який поступово розпочнеться з 26 серпня та триватиме до кінця місяця. Внаслідок надходження субтропічної повітряної маси з боку Туреччини й країн Балканського півострова відбудеться підвищення температури повітря, а в західних областях також розпочнуться сильніші дощі. Таким чином, 26-27 серпня вночі температура повітря опиниться в діапазоні +14…+19 °С, днем +26…+31 °С. У південних та південно-західних областях вночі +16...+21°С, удень +28...+33°С.

Прогноз на 26 серпня 2023 року. Карта УкрГМЦ

Погода в Україні 28-30 серпня

Наприкінці місяця, 28-30 серпня, температура повітря може ще більше підвищитися, досягнувши позначок вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С, на півдні — до +38 °С.

"Слід зазначити, що чергова хвиля спеки може сприяти подальшому посиленню посухи, а також підвищенню рівня пожежної небезпеки в деяких областях. Проте подібний характер погоди є типовим для серпня і спостерігається практично щороку в нашій країні", — пояснює Кібальчич.

Нижче на прогностичній карті можна побачити, як розподіляється кількість опадів у Європі в період з 20 по 27 серпня (зазначено у відсотках від норми). По всій території України, за винятком крайнього заходу, спостерігатиметься їхній дефіцит найближчого тижня (про це свідчить жовта заливка).

Прогноз по опадах у Європі за період з 20 по 27 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли українцям чекати перші заморозки у 2023 році. Прогноз дала вчена Українського гідрометцентру Вазіра Мартазінова.