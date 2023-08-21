Возвращение бумеранга: синоптик рассказал, когда в Украину придет новая волна 40-градусной жары

Прогноз предупреждает об усилении засухи, на дожди может надеяться только запад страны

После сильной жары в Украину вернется более комфортная погода. Правда, позже температура снова начнет доходить до 38-градусной отметки на термометре.

Об этом свидетельствует прогноз погоды на конец августа в Украине, который озвучил "Телеграфу" украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По словам синоптика, период аномально жаркой погоды, которая установилась в конце второй декады августа, подходит к своему завершению. Максимальные дневные температуры в минувшие выходные достигали +32…+37 °С, в южных областях местами — до +38…+39 °С.

"В результате смены воздушных потоков на северо-западные, начиная с северных и западных областей страны в течение ближайших дней начнётся постепенное похолодание. Более свежими станут ночи, а дневные температурные показатели окажутся близкими к многолетней климатической норме", — рассказывает Кибальчич.

Погода в Украине 22-23 августа

На фоне преимущественно повышенного атмосферного давления, по словам метеоролога, вероятность осадков будет незначительной. Небольшие дожди, местами с грозами могут наблюдаться в основном на севере Левобережья, а также в западных областях. Температура воздуха в ночное время 22-23 августа составит +13…+18 °С, на юге местами до +22 °С, днём +23…+28 °С, в южной половине +27…+32 °С.

Прогноз на 23 августа 2023. Карта УкрГМЦ

Погода в Украине 24-25 августа

Как отмечает Кибальчич, 24-25 августа очередная порция свежего воздуха из районов Скандинавского полуострова и Балтийского моря приведёт к дальнейшему снижению температуры воздуха на 2-4 °С. В результате ночью столбики термометров покажут значения +10…+15 °С, в северных и северо-западных областях местами +8…+9 °С. Дневная температура будет колебаться в диапазоне +20…+25 °С. Традиционно более высокие показатели будут наблюдаться в южной части Украины и Крыму. Здесь ночью ожидается +14…+19 °С, днём +25…+30 °С. Осадков в указанные дни на большей части территории страны не предвидится, добавил синоптик.

Погода в Украине 26-27 августа

Синоптик предупреждает о новом периоде жаркой погоды, который постепенно начнется с 26 августа и продлится до конца месяца. В результате поступления субтропической воздушной массы со стороны Турции и стран Балканского полуострова произойдёт повышение температуры воздуха, а в западных областях также начнутся более сильные дожди. Таким образом, 26-27 августа ночью температура воздуха окажется в диапазоне +14…+19 °С, днём +26…+31 °С. В южных и юго-западных областях ночью +16…+21 °С, днём +28…+33 °С.

Прогноз на 26 августа 2023. Карта УкрГМЦ

Погода в Украине 28-30 августа

В конце месяца, 28-30 августа, температура воздуха может ещё больше повыситься, достигнув отметок ночью +17…+22 °С, днём +30…+35 °С, на юге — до +38 °С.

"Стоит отметить, что очередная волна жары может способствовать дальнейшему усиления засухи, а также повышению уровня пожарной опасности в некоторых областях. Тем не менее, подобный характер погоды является типичным для августа и наблюдается практически ежегодно в нашей стране", — поясняет Кибальчич.

Ниже на прогностической карте можно увидеть, как распределяется количество осадков в Европе в период с 20 по 27 августа (указано в процентах от нормы). По всей территории Украины, за исключением крайнего запада, будет наблюдаться их дефицит в ближайшую неделю (об этом свидетельствует желтая заливка).

Прогноз по осадках в Европе за период с 20 по 27 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцам ожидать первые заморозки в 2023 году. Прогноз дала ученая Украинского гидрометцентра Вазира Мартазинова.