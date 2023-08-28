"Знесмертити" мистецтво: на Рівненщині оцифрують понад 160 ікон

Над оцифруванням колекції ікон працюватимуть до кінця 2023 року і її можна буде переглянути на сайті музею.

У Рівненському обласному музеї краєзнавства розпочато проект з оцифрування колекції ікон. До кінця року планують створити 3D-копії понад 160 ікон із музейної колекції.

Проєктом керує фотохудожник Дмитро Крахмалюк, повідомляє "Суспільне". Він каже, що оцифрування ікон — дуже копітка справа.

Музейна колекція

За словами фотохудожника, щоб створити 3D-модель тільки однієї ікони, необхідно зробити декілька сотень фотографій.

"Потрібно освітити об’єкт рівномірно, з усіх сторін, а потім — зробити фотографії. Одна сторона — це приблизно 200 знімків. Потім програма виставляє ці знімки в просторі, робить 3D-модель. А я вже її потім обробляю, викладаю на сайт, де її можна буде покрутити" — розповідає Дмитро Крахмалюк.

Богородиця Одигітрія з Дорогобужа. ХІІІ століття

В колекції краєзнавчого музею є ікони як народних умільців, так і професійних майстрів. Але гордістю музею є Богородиця Одигітрія з Дорогобужа. Ця ікона датована кінцем ХІІІ століття і є однією із найстаріших в Україні.

За словами директора музею Тетяни Самсонюк, з початку повномасштабного вторгнення, щоб зберегти унікальний артефакт, Богородицю вилучили з експозиції та заховали.

Оцифрування колекції допоможе зберегти культурні цінності в період війни.

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