В Україні знайшли нове родовище газу: запаси більше, ніж чотири країни світу добувають за рік

Фахівці продовжать програму геологічної розвідки на даному родовищі та планують буріння нових свердловин

Компанія "Укргазвидобування" відкрила нове родовище газу. Цю ділянку вивчали з нуля, а перед бурінням фахівці зробили 3D сейсморозвідувальне дослідження.

Запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу. Про це у вівторок, 29 серпня, було повідомлено на сайті "Нафтогаз України", до структури якого входить "Укргазвидобування".

"Нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. м. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу", — йдеться у повідомленні.

При цьому в копанні наголосили, що за поточний рік це далеко не перша подібна знахідка.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", — повідомив тимчасово виконуючий обовʼязки генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Компанія продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі та планує буріння нових свердловин.

За даними медіагентства "Про газ країни", в Україні найбільші родовища газу знаходяться у Харківській та Полтавській областях. Йдеться про Шебелинський, Західнохрестищенський та Єфремівський. Їх загальний запас перевищує позначку 970 млрд кубометрів газу.

Зазначимо, що запаси в 1 млрд, як у нового родовища, це більше, ніж чотири країни світу видобувають на рік. У таблиці нижче наведено річні показники (млрд куб.) за останні три роки.

Нагадаємо, раніше директор Асоціації газодобувних компаній України Артем Петренко розповів в інтерв’ю "Телеграфу", що промислове споживання природного газу цього року очікується менше, ніж минулого.