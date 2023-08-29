В Украине нашли новое месторождение газа: запасы больше, чем четыре страны мира добывают за год

Специалисты продолжат программу геологической разведки на данном месторождении и планируют бурение новых скважин

Компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа. Этот участок изучали с нуля, а перед бурением специалисты сделали 3D сейсморазведочное исследование.

Запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа. Об этом во вторник, 29 августа, было сообщено на сайте "Нафтогаз Украины", в структуру которого входит "Укргаздобыча".

"Нефтегазовый участок изучался с нуля, месторождение на нем было открыто скважиной глубиной почти 4 тыс. м. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует о том, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа", — говорится в сообщении.

В при этом в копании подчеркнули, что за текущий год это далеко не первая подобная находка.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы, мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", – сказал временно исполняющий обязанности генерального директора АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Компания продолжит программу геологической разведки на данном месторождении и планирует бурение новых скважин.

По данным медиагентства "О газе страны", в Украине самые крупные месторождения газа находятся в Харьковской и Полтавской областях. Речь идет об Шебелинском, Западнокрестищенском и Ефремовском. Их общий запас превышает отметку в 970 млрд кубометров газа.

Отметим, что запасы в 1 млрд, как у нового месторождения, это больше, чем четыре страны мира добывают в год. В таблице ниже приведены годовые показатели (млрд. куб.) за последние три года.

Скриншот - Википедия

Напомним, ранее директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко рассказал в интервью "Телеграфу", что промышленное потребление природного газа в этом году ожидается меньше, нежели в прошлом.