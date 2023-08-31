Два вертольоти ЗСУ розбилися на Донбасі, багато загиблих: з’явилися підтвердження та нові деталі

Причина аварії наразі невідома

У Збройних силах підтвердили аварію двох українських вертольотів Мі-8 на Донбасі. Розслідування вже розпочалося.

За даними начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша, трагедія сталася у Краматорському районі під час виконання маневру проти російського винищувача Су-35. У коментарі РБК-Україна він пояснив, що маневр полягав у тому, що, дізнавшись про зліт російської авіації, наші вертолітники заходили на посадку. Це проводиться для того, щоб уберегтися від можливого ураження.

"Так, справді, сталася авіакатастрофа за участю двох вертольотів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання у повітрі, був ворожий винищувач Су-35", — розповів Євлаш.

При цьому він зазначив, що дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

"Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро ", — сказав речник ПС ЗСУ.

Він додав, що наразі слідчі встановлюють деталі та обставини того, що саме спричинило авіакатастрофу.

"Зараз працює комісія. Що стало причиною цієї катастрофи буде відомо згодом ", — додає військовий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа за участю двох навчальних літаків Л-39, через що загинули троє українських пілотів.