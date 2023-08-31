Два вертолета ВСУ разбились на Донбассе, много погибших: появились подтверждение и новые детали

Причина аварии пока неизвестна

В Вооруженных силах подтвердили крушение двух украинских вертолетов Ми-8 на Донбассе. Расследование уже началось.

Согласно данным начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, трагедия произошла в Краматорском районе во время выполнения маневра против российского истребителя Су-35. В комментарии РБК-Украина он объяснил, что маневр заключался в том, что, узнав о взлете российской авиации, наши вертолетчики заходили на посадку. Это проводится для того, чтобы уберечься от вероятного поражения.

"Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевой задаче. Во время того, как они выполняли задание в воздухе, был вражеский истребитель Су-35", — рассказал Евлаш.

При этом он отметил, что данные о количестве погибших еще требуют уточнения.

"Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18-й отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро", — сказал спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что в настоящее время следователи устанавливают детали и обстоятельства того, что именно стало причиной авиакатастрофы.

"Сейчас работает комиссия. Что стало причиной этой катастрофы будет известно впоследствии", — добавляет военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа с участием двух учебных самолетов Л-39 из-за чего погибли трое украинских пилотов.