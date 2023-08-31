Якщо балончики і кийки не допомагають: чи була у копів з Дніпра альтернатива стрільбі з пістолета

Якщо б поліцейські в Дніпрі мали електрошокери, все закінчилось би не так трагічно

Відеозапис, на якому зафіксували вбивство поліцейським порушника ПДР у Дніпрі викликало неабиякий резонанс в соціальних мережах. Більшість дописувачів встала на сторону правоохоронців, аргументуючи тим, що на Заході копи проміняють зброю вже після першої спроби чинити опір поліції.

Чи існує якась альтернатива вогню на ураження? "Телеграф" дізнавався у експертів.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак вважає, що попри критичність ситуації та очевидну провокацію та напад з боку порушників, дії копа з великою долею вірогідності можуть бути розцінені судом як перевищення повноважень.

"Патрульні — не термінатори, вони об'єктивно не можуть бути сильнішими за всіх порушників. Балончики не працюють, кийки теж не завжди вдається ефективно використати. Звісно, в заданих умовах, розуміючи, що вдвох тут не впоратися, вони мали б заблокувати автівку порушників і викликати підмогу, але вони обрали єдиний доступний їм, ефективний засіб — вогнепальну зброю. Якби у них були при собі "Тазери", як у поліцейських в США та Європі, все закінчилось би не так трагічно", – каже Іван Ступак.

В Україні вже довгий час обговорюється ідея оснащення патрульних електрошоковою зброєю. В часи керівництва міністра Арсена Авакова, поліція, навіть, проводила випробування "Тазерів" — спеціальних пістолетів, які стріляють гострими дротиками, що проникають в шкіру зі швидкістю 55 метрів за секунду і відправляють електричний струм в тіло порушника.

За словами радника голови МВС у 2015-2021 роках, керівника Центру запобігання та протидії корупції Володимира Мартиненка, два роки тому цей тип зброї отримав сертифікацію в Україні. Було навіть анонсовано тендер на його закупівлю. Однак, уряд тоді вирішив перепризначити ці кошти на закупівлю нагрудних відеокамер для патрульних.

"Це дійсно вкрай необхідна річ для поліцейських. Свого часу керівник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков навіть тестував "Тазери" на собі, демонструючи їхню ефективність. Зараз, на жаль, часто стається так, що вогнепальна зброя – останній і ледь не єдиний спосіб правоохоронців зупинити зловмисника в критичний момент. Сподіваюся, ситуація в Дніпрі стане додатковим поштовхом для відновлення впровадження цих засобів", – каже Володимир Мартиненко.

Окрім цього, експерт вважає, що однією з основних причин виникнення конфліктних ситуацій із правоохоронцями є сприйняття їх суспільством. Багато громадян України сприймають дії поліції через призму дій силовиків за період президентства Януковича.

Відчуваючи цю ворожість, правоохоронці можуть або сумніватися у власних діях, побоюючись гострої реакції суспільства, або ж навпаки — діяти надто жорстко, захищаючись від провокацій, подібним тій, що трапилась у Дніпрі.

Колишній радник міністра МВС радить вводити покарання за образу чи зневаження представника поліції. Згідно із думкою Мартиненка, такий крок міг би спонукати правоохоронців до більш якісного виконання своєї роботи.

Чи вам поліцейський право на використання зброї, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Смертельний інцидент з поліцією в Дніпрі: чи мав коп право стріляти і що робити, щоб такі випадки не повторювались"

Раніше "Телеграф" показував розширене відео стрілянини у Дніпрі.