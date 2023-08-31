Если баллончики и дубинки не помогают: была ли у копов из Днепра альтернатива стрельбе из пистолета

Если бы полицейские в Днепре имели электрошокеры, все закончилось бы не столь трагически

Видеозапись, на которой зафиксировали убийство полицейским нарушителя ПДД в Днепре, вызвало большой резонанс в социальных сетях. Большинство комментаторов встали на сторону правоохранителей, аргументируя тем, что на Западе копы променяют оружие уже после первой попытки сопротивляться полиции.

Существует ли альтернатива огню на поражение? "Телеграф" узнавал у экспертов.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что, несмотря на критичность ситуации и очевидную провокацию и нападение со стороны нарушителей, действия копа с большой долей вероятности могут быть расценены судом как превышение полномочий.

"Патрульные — не терминаторы, они объективно не могут быть сильнее всех нарушителей. Баллончики не работают, дубинки тоже не всегда удается эффективно использовать. Конечно, в заданных условиях, понимая, что вдвоем здесь не справиться, они должны были заблокировать автомобиль нарушителей и вызвать помощь, но они выбрали единственное доступное им, эффективное средство — огнестрельное оружие. Если бы у них были при себе "Тазеры", как у полицейских в США и Европе, все закончилось бы не так трагически", — говорит Иван Ступак.

В Украине уже долгое время обсуждается идея оснащения патрульных электрошоковым оружием. Во времена руководства министра Арсена Авакова полиция, даже, проводила испытания "Тазеров" — специальных пистолетов, которые стреляют острыми дротиками, проникающими в кожу со скоростью 55 метров в секунду и отправляющими электрический заряд в тело нарушителя.

По словам советника главы МВД в 2015-2021 годах, руководителя Центра предотвращения и противодействия коррупции Владимира Мартыненко, два года назад этот тип оружия получил сертификацию в Украине. Был даже анонсирован тендер на его закупку. Однако правительство тогда решило переназначить эти средства на закупку нагрудных видеокамер для патрульных.

"Это действительно крайне необходимая вещь для полицейских. В свое время руководитель Департамента патрульной полиции Евгений Жуков даже тестировал "Тазеры" на себе, демонстрируя их эффективность. Сейчас, к сожалению, часто случается так, что огнестрельное оружие – последний и едва ли не единственный способ стражей порядка остановить злоумышленника в критический момент. Надеюсь, ситуация в Днепре станет дополнительным толчком для возобновления внедрения этих средств", – говорит Владимир Мартыненко.

Кроме этого эксперт считает, что одной из основных причин возникновения конфликтных ситуаций с правоохранителями является восприятие их обществом. Многие граждане Украины воспринимают действия полиции через призму действий силовиков за период президентства Януковича.

Чувствуя эту враждебность, правоохранители могут либо сомневаться в собственных действиях, опасаясь острой реакции общества, либо наоборот — действовать слишком жестко, защищаясь от провокаций, подобно случившейся в Днепре.

Бывший советник министра МВД советует вводить наказание за оскорбление или унижение представителя полиции. Согласно мнению Мартыненко, такой шаг мог бы побуждать правоохранителей к более качественному выполнению своей работы.

Было ли у полицейских право на использование оружия, читайте в полном материале "Телеграфа": "Смертельный инцидент с полицией в Днепре: имел ли коп право стрелять и что делать, чтобы такие случаи не повторялись"

Ранее "Телеграф" показывал расширенное видео стрельбы в Днепре.