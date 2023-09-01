пригожин у Кривому Розі та у Тюмені: у соцмережах відкрили справжнє полювання

"Бойовика" бачать у різних куточках планети

Після загибелі пригожина, яка в деяких викликає сумніви, люди буквально починають шукати його на своїх вулицях. І... у них виходить.

Все це, звісно, є гумором. Але "Телеграф " зібрав добірку із найнесподіваніших зустрічей із "пригожиним".

Так, наприклад, одного "пригожина" помітили на вулицях російської Тюмені. Він виявився фотографом лінійки на першому дзвонику.

Ще одного "пригожина" помітили у Кривому Розі. Там він у робі прийшов на зміну місцевого заводу.

Також днями людину, схожу на загиблого терориста, бачили у Львові.

"Все-таки це був договірняк", — іронічно пишуть автори посту.

Варто зазначити, що незважаючи на гумор, у мережі, дійсно ходять небезпідставні теорії про те, що пригожин нібито вижив, а замість нього загинув "двійник".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що CNN побачив на знімках літака пригожина незвичайну деталь.

Також ми повідомляли про те, що в мережі мемами та жартами зустріли інформацію про ліквідацію пригожина. Люди масово дякують російському ППО і роблять фотожаби.