У мережі вже активно коментують це відео

У Києві автоледі вирішила оригінальним способом уникнути штрафу за неправильне паркування. Кмітливість жінки здивувала багатьох.

Український журналіст Костянтин Андріюк опублікував відео, яке наробило шуму у мережі. На ньому знято жінку, яка, за його словами, стверджувала, що її "не можна" штрафувати за неправильне паркування тому, що на її автомобілі номерний знак — 4308, а це нібито читається як "Азов".

"АЗОВ. Тому її.. . заборонено штрафувати, Васю!", — пише Андріюк.

Де зв’язок між "4308" та штрафом поки невідомий, але в мережі вже активно коментують це відео.

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