"4308 - питання є, Васю?": киянка "закосила" від штрафу, прикинувшись "Азовом" (відео)
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У мережі вже активно коментують це відео
У Києві автоледі вирішила оригінальним способом уникнути штрафу за неправильне паркування. Кмітливість жінки здивувала багатьох.
Український журналіст Костянтин Андріюк опублікував відео, яке наробило шуму у мережі. На ньому знято жінку, яка, за його словами, стверджувала, що її "не можна" штрафувати за неправильне паркування тому, що на її автомобілі номерний знак — 4308, а це нібито читається як "Азов".
"АЗОВ. Тому її.. . заборонено штрафувати, Васю!", — пише Андріюк.
Де зв’язок між "4308" та штрафом поки невідомий, але в мережі вже активно коментують це відео.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киянка Анастасія змогла продати свою паску за порівняно величезні гроші. Ця сума в рази більша, ніж увесь великодній кошик середньостатистичного українця разом узятий.
Також ми повідомляли про те, що у Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері. Нападник пояснив свою агресивну поведінку і рукоприкладство "правими поглядами" та спорідненістю з розвідником СС "Галичина".