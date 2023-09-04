В сети уже активно комментируют это видео

В Киеве автоледи решила оригинальным способом уйти от оплаты штрафа за неправильную парковку. Смекалка женщины удивила многих.

Украинский журналист Константин Андриюк опубликовал видео, которое наделало шуму в сети. На нем запечатлена женщина, которая, по его словам, утверждала, что её "нельзя" штрафовать за неправильную парковку потому, что на её автомобиле номерной знак — 4308, а это якобы читается как "Азов".

"АЗОВ. Поэтому ее. . . запрещено штрафовать, Вася!", — пишет Андриюк.

Где связь между "4308" и штрафом пока неизвестно, но в сети уже активно комментируют это видео.

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