Все не так погано? У Міненерго терміново спростували тривожні слова Зеркаль про зиму

Україна готується до ще однієї важкої зими

6 вересня розійшлася інформація від радниці міністра енергетики України Лани Зеркаль про хід ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах. Однак у Міністерстві енергетики України заявили, що Зеркаль уже не виконує функцій радника міністра, а її інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства енергетики України. Там закликали журналістів використати достовірні дані, додавши, що Міненерго відкрито для спілкування та надання необхідної інформації 24/7.

"Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею про стан ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ефірі Business Breakfast від Forbes Лана Зеркаль повідомила, що в Україні до зими вже готові на 70% атомні електростанції (АЕС), електромережі – на 98%, а теплові електростанції (ТЕС) поки що лише на 30. За її словами, план відновлення генерації виконано на одну третину та Україні слід прискоритися з відновленням цих об’єктів. В іншому випадку, країна не зможе пройти зиму без відключень світла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр енергетики Герман Галущенко зробив обнадійливий прогноз щодо відключень світла цієї зими. За його словами, вітчизняна енергосистема буде готова до проходження цьогорічного зимового періоду.