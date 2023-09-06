Все не так плохо? В Минэнерго срочно опровергли тревожные слова Зеркаль о зиме

Украина готовится к еще одной сложной зиме

По украинским СМИ 6 сентября разошлась информация от советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль о ходе ремонтной кампании на энергетических объектах. Однако в Министерстве энергетики Украины заявили, что Зеркаль уже не выполняет функции советника министра, а ее информация не соответствует действительности.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства энергетики Украины. Там призвали журналистов использовать достоверные данные, добавив, что Минэнерго открыто для общения и предоставления необходимой информации 24/7.

"Госпожа Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", — сказано в сообщении.

Напомним, в эфире Business Breakfast от Forbes Лана Зеркаль сообщила, что в Украине к зиме уже готовы на 70% атомные электростанции (АЭС), электросети – на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) пока только на 30. По ее словам, план восстановления генерации выполнен на одну треть и Украине следует ускориться с восстановлением этих объектов. В противном случае страна не сможет пройти зиму без отключений света.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр энергетики Герман Галущенко сделал обнадеживающий прогноз насчет отключений света этой зимой. По его словам, отечественная энергосистема будет готова к прохождению зимнего периода в этом году.