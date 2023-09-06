ТЭС готовы к зиме только на треть: в Минэнерго рассказали, что с АЭС и электросетями

Пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов

В Украине к зиме уже готовы на 70% атомные электростанции (АЭС), электросети – на 98%, а тепловые электростанции (ТЭС) пока только на 30. На дальнейшую подготовку есть еще 45 дней.

Речь идет о выполнении плановых ремонтов. Об этом в эфире Business Breakfast от Forbes сообщила советница министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, план восстановления генерации выполнен на одну треть. Украине следует ускоряться с восстановлением этих объектов, потому как в противном случае страна не сможет пройти зиму без отключений света.

Ланы Зеркаль подчеркнула, что в ходе подготовки удалось отремонтировать поврежденные трансформаторы. Также из-за границы в страну были привезены автотрансформаторы.

"Однако пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов. Агентство по восстановлению брались строить большие саркофаги, однако там также все еще на начальном этапе. У нас есть 45 дней", — сказала она.

Советника министра энергетики уверена, что у правительства, специалистов, и у регулятора есть все возможности и инструменты, чтобы все риски нивелировать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр энергетики Герман Галущенко сделал обнадеживающий прогноз насчет отключений света этой зимой. По его словам, отечественная энергосистема будет готова к прохождению зимнего периода в этом году.