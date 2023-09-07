Навіть краще за оригінал: в Україні розпочали виробництво аналогів "шахедів"

Україна зробила прорив у виготовленні безпілотників

В Україні розпочали виробництво аналогів дронів-камікадзе Shahed-131. Наші військові вже успішно застосовують цей тип безпілотників у війні з окупантами.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив експерт інформаційно-консалтингового агентства Defense Express Іван Киричевський. За його словами, Україна "попереду всього світу" у питанні виготовлення ударних безпілотників.

"Навесні Великобританія заявляла, що збирається передати нам партію дронів-камікадзе на 200 кілометрів, тоді це сприймалося як довгоочікувана подія. Незрозуміло, що з цією історією, але тим часом. Ми виготовили свої аналоги "Шахедів", — зазначив він.

Експерт розповів, що безпілотники з умовною назвою "Бобер", які атакують москву, за своїми характеристиками значно перевершують Shahed-131.

Він звернув увагу на той факт, що той же Іран виходив на технологічний рівень для розробки Shahed-136 два десятки років, а ще п’ять років пішло на розробку цього дрону.

Киричевський упевнений, що в цьому питанні Україна рухається навіть швидше, ніж можна собі уявити.

При цьому він визнав, що на сьогоднішній день одних ударних безпілотників недостатньо, адже їх не можна порівнювати із сучасними далекобійними ракетами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росія запустила дрони "Шахед" на Одеську область у ніч проти 4 вересня. Тоді вони залетіли на територію країни НАТО до Румунії, де й упали.