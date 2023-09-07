Даже лучше оригинала: в Украине начали производство аналогов "шахедов"

Украина совершила прорыв в изготовлении беспилотников

В Украине начали производство аналогов дронов-камикадзе Shahed-131. Наши военные уже успешно применяют данный тип беспилотников в войне с оккупантами.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. По его словам, Украина "впереди всего мира" в вопросе изготовления ударных беспилотников.

"Весной Великобритания заявляла, что собирается передать нам партию дронов-камикадзе на 200 километров, тогда это воспринималось как долгожданное событие. Непонятно, что с этой историей, но тем временем. Мы изготовили свои аналоги "Шахедов", — отметил он.

Эксперт рассказал, что беспилотники с условным названием "Бобер", которые атакуют москву, по своим характеристикам значительно превосходят Shahed-131.

Он обратил внимание на тот факт, что тот же Иран выходил на технологический уровень для разработки Shahed-136 два десятка лет, а еще пять лет ушло на саму разработку этого дрона.

Киричевский уверен, что в данном вопросе Украина двигается даже быстрее, чем можно себе представить.

При этом он признал, что на сегодняшний день одних ударных беспилотников недостаточно, ведь их нельзя сравнивать с современными дальнобойными ракетами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россия запустила дроны "Шахед" на Одесскую область в ночь на 4 сентября. Тогда они залетели на территорию страны НАТО — в Румынию, где и упали.