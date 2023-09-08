Вже не подобається "СВО"? Рівень підтримки війни серед росіян знижується (опитування)

Темпи зниження підтримки війни пришвидшуються

Рівень підтримки війни серед росіян знижується. За півтора роки війни 10 відсотків росіян змінили свою думку щодо так званої "СВО".

Так, за даними російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", в серпні 2023 року підтримують війну в Україні 70% з опитаних (38 "певно" і 32 "швидше підтримують). Відсоток хоч і є високим, але в порівнянні з даними за початок війни, показує поступове зниження її підтримки, згідно з опитуванням цього центру, у березні 2022 року кількість росіян, які підтримують "СВО" становила 80%, відповідно, 10% росіян змінили свою думку.

Більше того, згідно з опитуванням, темпи зниження підтримки війни прискорюються. З липня до серпня 2023 року від такої позиції відмовилися 5% росіян. Це половина з тих, хто відмовився підтримувати "СВО" за півтора роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за останні півтора роки, з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, жителі рф найбільше турбувалися через мобілізацію восени 2022 року. Решта турбувала їх набагато менше.