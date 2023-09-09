"Вибори" закінчилися достроково: СБУ знищила "виборчий штаб" окупантів (відео)

У будівлі зберігалася документація та бюлетені

Росіяни вирішили провести т.зв. "вибори" на окупованих територіях, проте СБУ вирішила нагадати окупантам, що це все ж таки українська земля і їм тут не раді.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела у спецслужбі, кілька дронів-камікадзе атакували "виборчий штаб" у селі Скельки (Васильївський район).

"Його окупанти використовують для зберігання виборчих бюлетенів та документів. Але вибори тут закінчилися достроково", — зазначили у СБУ.

Після вибухів у будівлі почалася пожежа, а окупанти перекрили сусідні вулиці, почали перевіряти людей та підняли у повітря свої дрони.

Нагадаємо, що після оголошення про анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на "підставі" псевдореферендумів у вересні 2022 року кремль всерйоз став готувати проведення виборів "народних рад", які мають легітимізувати окупаційну владу у внутрішньополітичному житті.

При цьому окупанти традиційно хочуть намалювати високу явку, хоча погано приховують, що мешканців змушують голосувати під дулами автоматів.