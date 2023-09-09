"Выборы" закончились досрочно: СБУ уничтожила "избирательный штаб" оккупантов (видео)

В здании хранилась документация и бюллетени

Россияне решили провести т.н. "выборы" на оккупированных территориях, однако СБУ решила напомнить оккупантам, что это все же украинская земля и им здесь не рады.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в спецслужбе, несколько дронов-камикадзе атаковали "избирательный штаб" в селе Скельки (Васильевский район).

"Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов. Но выборы здесь закончились досрочно", — отметили в СБУ.

После взрывов в здании начался пожар, а оккупанты перекрыли соседние улицы, начали проверять людей и подняли в воздух свои дроны.

Напомним, что после объявления об аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей на "основании" псевдореферендумов в сентябре 2022 года кремль всерьез стал готовить проведение выборов "народных советов", которые должны легитимизировать оккупационную власть во внутриполитической жизни рф.

При этом оккупанты традиционно хотят нарисовать высокую явку, хотя плохо скрывают, что жителей заставляют голосовать под дулами автоматов.