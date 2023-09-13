Дав задню? Бабченко видалив гучний пост про нібито відкриту проти нього кримінальну справу в СБУ

Жодних пояснень він поки не надав

Колишній російський журналіст, блогер та письменник Аркадій Бабченко 12 вересня заявив, що СБУ нібито завела на нього кримінальну справу. Однак станом на ранок середи він видалив повідомлення про це.

Бабченко видалив публікацію з повідомленням про те, що в Україні на нього заведено справу зі своєї Facebook-сторінки. Зникло воно і з його Telegram-каналу.

Жодних пояснень із цього приводу він поки не надав. Нагадаємо, увечері у вівторок Бабченко у Фейсбуці написав, що нібито СБУ порушила на нього справу, але за якою статтею невідомо. Крім того, він стверджував, що як громадянина росії українські прикордонники мають затримати його на кордоні та направити до Лук’янівського СІЗО у Києві. Збереглися скрини публікації блогера.

Невдовзі на це відреагували до СБУ. Там спростували заяви Бабченка про те, що в Україні на нього порушено кримінальну справу. У відомстві не знають, звідки у Бабченка з’явилася така інформація. Сам журналіст станом на ранок 13 вересня не відреагував на офіційну позицію СБУ.

Як розповідав "Телеграф", у ніч на 30 липня Бабченко в Таллінні закидав посольство росії яйцями. Його затримали.